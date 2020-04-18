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Koronavirüs önlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta polis ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü.

18.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:51
Kahramanmaraş 'ta polis ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde durdurulan Sadullah A. ekiplerin "Sokağa çıkma kısıtlaması var, neden çıktınız?" sorusuna "Hava değişikliği için çıktım." yanıtını verdi. Bunun üzerine Sadullah A'ya 392 lira idari para cezası uygulandı.
Kimlik kontrolü yapan ekiplerin uyarısı üzerine Nurcan K. ise "Torun özlemi var, babası asker. 3 yıldan beri görmüyordum. Ondan çıktım." dedi. Bunun üzerine polis ekibi, "Görüntülü görüşme yaparak hasretini giderebiliriz." demesi üzerine Nurcan K. "İnternetleri yok" diye cevap verdi. 392 lira idari para cezası uygulanan Nurcan K, daha sonra polislerce evine bırakıldı.
Ekipler ayrıca 65 yaş üstü 2 kişiye 392'şer lira idari para cezası uyguladı.
-Elbistan İlçesi'nde koronavirüs önlemleri
Koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirler arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde caddeler sokak hayvanlarına kalırken, kapsam dışı tutulan çiftçiler tarlalarda üretim için çalıştı.
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda Elbistan ilçesinde polis şehrin ana cadde girişlerinde barikatlı önlem aldı. Vatandaşların evine çekilmesiyle boşalan caddeler sokak hayvanlarına kaldı.
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan çiftçiler ise günü tarlada çalışarak geçirdi. Kimileri ekti, kimileri ise gübre saçıp ilaçlama yaptı. Koronavirüs önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Koronavirüs, Polis, Güncel
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