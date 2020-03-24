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Koronavirüs önlemleri ve indirim, akaryakıt satışında rekor getirdi

Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının açıklandığı 11 Mart'ta, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt pompa fiyatlarının da gerilemesiyle benzin ve motorin satışında yaklaşık 81 milyon litreyle tarihi rekora imza atıldı.

24.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:02
Koronavirüs önlemleri ve indirim, akaryakıt satışında rekor getirdi
Türkiye 'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasının açıklandığı 11 Mart'ta, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak akaryakıt pompa fiyatlarının da gerilemesiyle benzin ve motorin satışında yaklaşık 81 milyon litreyle tarihi rekora imza atıldı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle azalan global petrol talebi, fiyatların düşmesinde önemli rol oynadı. Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan "fiyat savaşı", 9 Mart'ta petrol fiyatlarını 30 dolar seviyesinin de altına çekti.
Söz konusu düşüşle akaryakıt pompa fiyatlarında da indirime gidildi. Böylece, Türkiye'de 11 Mart itibarıyla benzinin pompa fiyatında 60 kuruş, motorinin pompa fiyatında ise 56 kuruş indirim uygulandı.
Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da söz konusu tarihte Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını açıklamasının ardından vatandaşların araçlarının deposunu doldurmak istemesiyle iç piyasada akaryakıta talep arttı.
AA muhabirinin, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bu tarihte 70 milyon 9 bin 355 litre motorin ve 10 milyon 897 bin 598 litre benzin satışı gerçekleşti.
Bu rakamlar, Türkiye'de bir günde satılan en yüksek akaryakıt miktarı olarak kayıtlara geçti.
Aynı şekilde, 12 Mart'ta da 65 milyon 30 bin 404 litre motorin ve 8 milyon 852 bin 958 litre benzin satıldı.
"Sektörümüz de açıklanan destek paketlerine eklensin"
EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de günlük ortalama motorin satışının 55 milyon litre, benzin satışının ise 8 milyon litre seviyesinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Hem büyük bir indirimin görüldüğü hem de ülkemizde ilk Kovid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart'ta, vatandaşların önlem amaçlı benzin ve motorin aldığı görülüyor. Günlük ortalama satış seviyelerimizle kıyaslandığında, bu tarihte gerçekleşen motorin satışında yüzde 27, benzin satışında da yüzde 40'a yaklaşan artış söz konusu. Fakat, son haftaya ilişkin veriler rakamlara tam yansımamış olsa da fiili saha satışlarında gönüllü sokağa çıkmama durumundan dolayı ciddi anlamda kayıplar oluşuyor. Bundan etkilenen sektörümüzün de açıklanan destek paketlerine isim zikredilerek eklenmesini, kamu ve özel bankalardan ek limit destek talebimizin ilgili bakanlıklar tarafından da değerlendirilmesini arzu ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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