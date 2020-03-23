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Koronavirüs önlemleri ve uyarıları İstanbul'da hayatı nasıl etkiliyor?

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler ve yapılan evde kalma uyarıları nedeniyle İstanbul'da sokaklar günden güne sakinleşiyor.

23.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:20
Koronavirüs önlemleri ve uyarıları İstanbul'da hayatı nasıl etkiliyor?

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler ve yapılan evde kalma uyarıları nedeniyle İstanbul 'da sokaklar günden güne sakinleşiyor.

Şehirde toplu taşıma kullanım oranı 20 Mart itibariyle yüzde 64 oranında azalmış durumda.

Önlemler kapsamında bazı sektörlerdeki işyerleri kapandı, bazı sektörler ise evden çalışma modeline geçiyor.

Trafik azalırken şehrin en işlek noktalarında insan yoğunluğu da geriliyor.

Bununla birlikte yetkililer ve uzmanlar, sokağa çıkmama oranının çok daha yüksek olması gerektiği yönünde uyarılar yapıyor.

Kent sokaklarının önümüzdeki günlerde daha da sakinleşmesi bekleniyor.

BBC Türkçe ekibi, 18 Mart ve 19 Mart tarihlerinde, farklı noktalarda kent yaşamını görüntüledi.

Video-haber: Ege Tatlıcı, Mahmut Hamsici





BBC
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Sağlık

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