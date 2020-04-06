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Koronavirüs önlemleriyle nikah kıydılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Gözde Çalık ve İlker Keskin çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan ve maske takılarak yapıldı.

06.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:54
Koronavirüs önlemleriyle nikah kıydılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Gözde Çalık ve İlker Keskin çiftinin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri kapsamında, davetli olmadan ve maske takılarak yapıldı.

Türkiye genelindeki koronavirüs tedbirleri devam ederken, bu kapsamında Keşan Belediyesi de nikah törenlerini iki şahidin katılımıyla davetli olmadan yapmaya başladı. Gözde Çalık ve İlker Keskin çiftinin nikah töreni de davetli olmadan, iki şahit eşliğinde gerçekleştirildi. Salona girmeden önce gelin, damat ve şahitler, ellerini dezenfektan ile temizleyip, maske taktı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtulan çiftin nikahlarını ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı.

Mustafa Helvacıoğlu, belediye olarak koronavirüs önlemlerini almaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Helvacıoğlu, hem çiftin hem de çalışanların sağlığı için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Tüm dünya ve ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Eğer kurallara harfiyen uyarsak bugünler de geçecek ve bu nikahlar bir anı olarak kalacak. Keşan Belediyesi olarak ilk günden beri koronavirüs önlemleri konusunda titizlikle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Hem nikah kıymak için gelen çiftlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı açısından gerekli bütün önlemleri aldık. Çiftlerimiz hem kendi sağlıkları hem de yakınlarının sağlıklarını tehlikeye sokmamak için maskeli olarak nikahlarını kıydırıyorlar. Hem kendi hem de çevremizdeki kişilerin sağlığını düşünmek zorundayız. Duyarlılık gösteren çiftlerimize çok teşekkür ediyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Keskin, Keşan, Güncel
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