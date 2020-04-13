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Koronavirüs önlemleriyle nikah kıydılar

İZMİR Balçova'da yeni bir hayata ve yeni umutlara yelken açmak için karar veren Veyis Akın ile Şermin Sönmez, koronavirüs tedbirleri altında nikah kıydı.

13.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:12
Koronavirüs önlemleriyle nikah kıydılar

İZMİR Balçova 'da yeni bir hayata ve yeni umutlara yelken açmak için karar veren Veyis Akın ile Şermin Sönmez, koronavirüs tedbirleri altında nikah kıydı.

Küresel salgın haline gelen koronavirüs tüm dünyada insanların alışkanlıklarını değiştirmesine neden oldu. Yeni bir hayata merhaba demek için evlenmeye karar veren ancak salgın nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan Üretim Yöneticisi Veyis Akın ve İnsan kaynakları Uzmanı Şermin Sönmez Balçova Belediyesi'nde nikahlarını kıydırdı. Koronavirüs tedbirleri altında sadece iki şahidin katıldığı törende Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, genç çiftin hayatlarını birleştirme kararını resmiyete dökerek evlilik imzalarını attı.

Ailelere canlı yayın yapılan nikah törenini aynı zamanda doğum gününe denk getiren Damat Veyis Akın, "Çok farklı düşünmüştük ama şartlar böyle olmasına neden oldu. Evlerinden çıkamayan ailelerimize moral olmasını istedik" dedi. Gelin Şermin Sönmez ise, "Tabiat ana bize bir uyarıda bulundu. Bizler hem kendi neslimizi sürdüreceğiz hem de doğadaki tüm canlılara saygılı olacağız" dedi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya genç çifti kutlayarak, "Çok zor günlerde birlikte bir yaşama evet dediniz. Bir ömür boyu bu direnme gücünüzle birbirinizi sevin, sayın ve hayatınız boyunca hep mutlu olun" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Balçova, Güncel
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