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Koronavirüs oto sanayi sitelerini de vurdu

Koronavirüs salgının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından birçok sektör etkilendi.

23.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:23
Koronavirüs oto sanayi sitelerini de vurdu
Koronavirüs salgının Türkiye 'de ortaya çıkmasının ardından birçok sektör etkilendi. Bunlardan bir tanesi de oto sanayi sektörü. Sanayi ustaları günlük gelen araç sayısının 5 ve altını düştüğünü belirtti.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından Avrupa, İran ve Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüs, birçok sektörü olumsuz etkiledi. Etkilenen sektörlerden bir tanesi oto sanayi sektörü oldu. İstanbul 'un önemli oto sanayi sitelerinden olan Kocasinan Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan araç ustaları, önceden günlük ortalama 25 aracın geldiğini belirtirken, şimdi ise 5 ve daha altına düştüğünü söyledi. Esnaf, müşterilerin koltuk, direksiyon ve vites kılıfı takılmadan araçlarına binmelerini istemediğini vurguladı. Gerekli tedbirleri aldıklarını dile getiren esnaf, servislerini her gün yıkadıklarını söyledi.

"Günlük ortalama 25 müşteri gelirken, şimdi 5 ve daha altına düştü"

Salgından sonra işlerin düştüğünü aktaran Atölye Şefi Sezai Çatalbaş, "Salgın Türkiye'de görülmeye başladıktan sonra bize de oldukça etkiledi. Günde ortala 25 müşterimiz gelirken, şu an ortalama 5 müşterimiz geliyor. Bazen de daha az oluyor. Tedbirlerimiz almaya çalışıyoruz. Dükkanımız önceden haftada bir kez yıkıyorsak şimdi her gün yıkıyoruz. Müşterimizle temasımızı oldukça azalttık. Kendimiz ve müşterilerimizi tedbirler alarak korumaya çalışıyoruz. İnşallah bu salgın erken sona erer. Müşterilerimiz, araçların içine korumaları ve koltuk kılıflarını sermeden binmemizi istemiyorlar. Araçlara dezenfekte ederek biniyoruz. Hem müşteri sağlığı hem de kendi sağlımız açısından olduğunca dikkat etmeye çalışıyoruz. İşten çıktıktan sonra ise evimize gidiyoruz. Dezenfektemizi yapıp EvdeKal kampanyasına uymaya çalışıyoruz" dedi.

"Koltuk, direksiyon ve vites kılıflarına dikkat ediyoruz"

Bir diğer Atölye Şefi Umut Yavuz ise şöyle konuştu: "Salgın bizi doğal olarak etkiledi. Günde 20 civarında araç bakımı olurken, şu an ise 5 civarına düştü. Araç sahipleri hijyen ile alakalı talepte bulunuyorlar. Biz de dikkat ediyoruz. Koltuk, direksiyon ve vites kılıflarına dikkat ediyoruz. Kılıfları sermeden araç işlem yapılmadığını dile getiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza da dikkat ettirmeye çalışıyoruz. Servisimiz önceden sadece haftasonları yıkanırken, şimdi ise 2 günde bir yıkıyoruz, servisimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca eldiven de kullanıyoruz. İşlerimizde 15 günden beri durgunluk söz konusu, işlerimiz çok etkiledi. Ama işten önce herkesin sağlığı daha önemli. Virüse yakalananlara şifa diliyorum. Sağlık Bakanlığı uyulması gereken kuralları söylüyor. Biz de vatandaşlar olarak mutlaka dinleyelim". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Araç, Ekonomi

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