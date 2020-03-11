Koronavirüs "pandemi" ilan edildi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün pandemiolarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
11.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:16
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün pandemiolarak nitelendirilebileceğini duyurdu
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Ekonomi
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