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Koronavirüs Pandemisi kaynaklı gelişmeler takip edilmeye devam ediyor

Yurt dışındaki risk iştahındaki gerilemeye bağlı olarak güne değer kaybıyla başlayan BIST100 endeksi öğlen saatlerinde kayıplarını geri alarak artıya geçti.

14.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:23
Koronavirüs Pandemisi kaynaklı gelişmeler takip edilmeye devam ediyor

Seansın kapanışına doğru ise sınırlı bir şekilde gerileyerek günü tamamladı. Dün açıklanan verilere göre Şubat ayında cari açık 1.2 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Sanayi üretimi ise bir önceki yıla göre %7.5 artış gösterdi. Endeks direnç seviyesine yakın hareket ediyor. Yabancı takas oranı %58.1 ile 2005 yılının ilk çeyreğindeki oranına geriledi. Koronavirüs pandemisinin eel ekomomiye olan yansımaları gündemde kalmaya devam ediyor.

USDTRY… Swap Limiti Sonrasında Yükselişini Sürdürdü… BDDK ve SPK koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla; para ve sermaye piyasası kurumlarının yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve alım yönlü gerçekleştirilen türev ürünlerde limiti özkaynaklarının %1'ine kadar düşürdü. Swap limitlerine getirilen bu kısıtlama sonrasında kur 6.79 seviyesinin üzerinde tutundu.

EURTRY…Euro TL Kuru Yükselişte… BDK ve SPK'nın swap limitini kısıtlama hamlesinin ardından TL varlıklardaki değer kaybı devam etti. Dün haftaya 7.32 seviyelerinde başlayan Euro TL kuru sabah saatlerinde 7.42 seviyelerinde işlem görüyor. Gelişen piyasa ülkeleri ETF'lerinde sekizinci haftada da üst üste çıkışın olması gelişen piyasa ülkeleri para birimlerini baskı altında bırakıyor.

EURUSD… Euro Dolar Paritesi 1.0930 Seviyelerinde… Yeni haftaya yükselişle başlayan Euro Dolar paritesi, doların güç kazanmasıyla birlikte 1.0910 seviyelerine kadar geriledi. Yatırımcılar koronavirüs pandemisinin reel ekonomiye olan yansımalarını takip ediyor. FED açtığı swap kanalları aracılığıyla her ne kadar dolar likiditesi sorununu bir nebze önlese de dolar güvenli varlık talebinden kendine destek sağlıyor. FED Başkan Yardımcısı Clarida virüsün ABD reel ekonomisine yansımalarının sert olduğunu fakat FED'in ABD'yi deflasyondan koruyacak araç setine sahip olduğunu söyledi. FED pandeminin ABD ekonomisine etkilerini zayıflatabilmek için politika faizini sıfırlı seviyelere çekmiş, piyasalara da 2.3 trilyon dolarlık kredi desteği vermişti. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1.0930 seviyelerinde işlem görüyor.

XAUUSD… Güvenli Liman Talebinden Destek Buldu… ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde salgının hız kaybetmesiyle risk iştahında bir toparlanma görülse de piyasalardaki temkinli hava varlığını sürdürüyor. Altın fiyatları 2013 yılındaki zirvesini doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ons altın yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1725 $ seviyelerine yükseldikten sonra 1714 $ üzerinden işlem görüyor.

GLDGR…Ons Altındaki Yükselişten Destek Buldu… Gram altın fiyatları ons altın ve Dolar TL kurundaki yükselişten kendisine destek sağlıyor. Dün gün içi işlemlerde 369 TL seviyelerine kadar yükselen gram altın, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak bir ara 376 TL seviyelerini gördü. Dolar TL kurundaki yükselişin ons altına eşlik etmesi durumunda gram altındaki yükselişin devam etmesi beklenebilir.

BRENT… OPEC+ Toplantısı Sonrasında Sınırlı Bir Yükseliş Gerçekleştirdi… OPEC+ 'in üretim kısıntısı kararının sonrasında brent petrolün varil fiyatı kararsız bir görünüm sergiledi. Yatırımcılar kararın enerji piyasasına olası etkilerini değerlendiriyor. Güne sınırlı bir yükselişle başlayan petrol fiyatları 30 $ seviyelerine geri çekildikten sonra yeniden yükselişe geçti. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde vadeli piyasalarda 32 $ seviyelerinde işlem görüyor.

S&P500… Bilanço Sezonu Açılıyor… Paskalya dönüşünde ABD hisse senedi piyasalarına alıcılı bir görünüm hâkimdi. Vadeli işlemlerde gün boyu eksi bölgede işlem gören S&P500 endeksi spot piyasanın açılmasıyla birlikte artıya geçerek 2800 seviyesinin üzerine yükseldi. Bilanço açıklama döneminin başlayacağı bu hafta şirketler pandeminin reel ekonomiye olan yansımalarını değerlendirecekler.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel
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