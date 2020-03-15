Koronavirüs: Papa Francis boş meydanı kutsadı
Koronavirüs: Papa Francis boş meydanı kutsadı
15.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:18
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, St Peter's Meydanı'nda bu haftaki ayinde karşısında boş bir meydan buldu. Papa, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı İtalya 'da, St Peters Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.
Öte yandan Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.
Öte yandan Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Papa Francis, İtalya, Dünya
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