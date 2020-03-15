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Koronavirüs: Papa Francis boş meydanı kutsadı

Koronavirüs: Papa Francis boş meydanı kutsadıView on euronews.

15.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:27
Koronavirüs : Papa Francis boş meydanı kutsadıView on euronews Koronavirüs: Papa Francis boş meydanı kutsadı

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Papa Francis, Koronavirüs, Dünya

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