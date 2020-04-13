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"Koronavirüs "parti yapılıyor" söylentisi İngiltere'yi karıştırdı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölüm oranlarının arttığı İngiltere'nin Stockton-on-Tees kentinde bir hastaya müccadele etmek için bulunan polis ve sağlık çalışanları paniğe neden oldu.

13.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:24

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölüm oranlarının arttığı İngiltere 'nin Stockton-on-Tees kentinde bir hastaya müccadele etmek için bulunan polis ve sağlık çalışanları paniğe neden oldu. Onlarca polis ve sağlık çalışanlarının kentte bir hastaya müdahale ettiği anlarını gören kent sakinleri " koronavirüs partisi yapılıyor" söylentisini yayması ise bölgede krize neden oldu. Onlarca polisin geldiği adreste, karantinaya rağmen bir grup kişinin içkili parti yaptığı iddia edildi. Kentte paniğe neden olan asılsız söylentiler üzerine açıklamalarda bulunan Polis 'parti yapılıyor' iddialarını yalanladı. Sağlık görevlileri ise adreste bulunan bir kişinin rahatsızlandığını, gerekli müdahalenin yapıldığını ve bunun için adreste olduklarını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Polis, Dünya
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