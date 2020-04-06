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Koronavirüs: Pirene dağlarından helikopterle kurtarılan adama karantinayı ihlal cezası kesildi

Pirene dağlarında mahsur kalıp helikopter yardımıyla kurtarılan Fransız vatandaşı ucuz sigara almak için yürüyerek İspanya'ya geçmeye çalıştığını söyledi.

06.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:15
Koronavirüs: Pirene dağlarından helikopterle kurtarılan adama karantinayı ihlal cezası kesildi

Pirene dağlarında mahsur kalıp helikopter yardımıyla kurtarılan Fransız vatandaşı ucuz sigara almak için yürüyerek İspanya 'ya geçmeye çalıştığını söyledi.

Kurtarma ekibi, dağlarda kaybolan adamı bitkin ve soğuktan titriyor halde bulduğunu bildirdi.

Fakat çektiği sıkıntılar, adama karantina kurallarını ihlalden 135 euro para cezası verilmesine engel olmadı.

Yerel polis teşkilatı Twitter'den "Bir kez daha hatırlatıyoruz: EVDE KALIN" mesajı attı.

Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre İspanya sınırının 25 kilometre kuzeyindeki Perpignan'da yaşayan Fransız vatandaşı sınırı önce arabasıyla geçmeye çalıştı ama geri çevrildi.

Bunun üzerine dağları bir yürüyüş patikasını takip ederek aşmaya karar verdi fakat yolda bir dereye ve dikenli çalıların arasına düştükten sonra yolunu kaybetti ve kurtarma ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Kısa sürede bulunan adam helikopterle Perpignan'a götürüldü ve cezası kesildi.

Fransa'da uygulanan karantina kurallarına göre, insanlar sadece "geçerli özel bir sebep" ile evden çıkabiliyor ve yanlarında bu sebebi açıklayan bir belge bulunması gerekiyor.





BBC
Etiketler: İspanya, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Koronavirüs: Pirene dağlarından helikopterle kurtarılan adama karantinayı ihlal cezası kesildi - Haberler
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