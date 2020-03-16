Koronavirüs piyasaları vurdu
Dünyayı tehdit eden koronavirüs, küresel piyasalarda panik havası estirdi.
16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:02
Dünyayı tehdit eden koronavirüs, küresel piyasalarda panik havası estirdi.
Koronavirüs kaynaklı panik havası dünya piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Avrupa borsalarında kayıp yüzde 12'lere ulaşırken, petrol ve altında sert düşüşler yaşandı. İç piyasada da dolar kuru 6.40 TL'yi aştı.
Dünya borsalarındaki satışlar haftanın ilk gününde de sürdü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7.5 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40'taki kayıp yüzde 11'e ulaştı. Almanya'da DAX'taki kayıp ise yüzde 10'a yaklaştı.
ABD borsaları da açılışta sert bir şekilde gerilerken, düşüşler yüzde 9'u aştı. İşlemler durduruldu.
Geçen hafta 1987 yılından bu yana en büyük kaybını yaşayan petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası yetersiz kaldı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10.25 düşüşle 30.38 dolara inerken, ABD ham petrolün varil fiyatı da 30 doların altına geriledi.
Altının onsu yurtdışında bu yıl ilk kez bin 500 doların altına inerken yüzde 5 değer azaldı. İç piyasada ise gram altın 300 liranın altına indi.
BİST 100'deki düşüş ise yüzde 8'i geçti. Endeks 87 bin 600'lü seviyelere çekildi. - İSTANBUL
Koronavirüs kaynaklı panik havası dünya piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Avrupa borsalarında kayıp yüzde 12'lere ulaşırken, petrol ve altında sert düşüşler yaşandı. İç piyasada da dolar kuru 6.40 TL'yi aştı.
Dünya borsalarındaki satışlar haftanın ilk gününde de sürdü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7.5 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40'taki kayıp yüzde 11'e ulaştı. Almanya'da DAX'taki kayıp ise yüzde 10'a yaklaştı.
ABD borsaları da açılışta sert bir şekilde gerilerken, düşüşler yüzde 9'u aştı. İşlemler durduruldu.
Geçen hafta 1987 yılından bu yana en büyük kaybını yaşayan petrol fiyatlarındaki toparlanma çabası yetersiz kaldı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10.25 düşüşle 30.38 dolara inerken, ABD ham petrolün varil fiyatı da 30 doların altına geriledi.
Altının onsu yurtdışında bu yıl ilk kez bin 500 doların altına inerken yüzde 5 değer azaldı. İç piyasada ise gram altın 300 liranın altına indi.
BİST 100'deki düşüş ise yüzde 8'i geçti. Endeks 87 bin 600'lü seviyelere çekildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi
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