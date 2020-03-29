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Koronavirüs plastik kullanımını artırdı: En çok bardak tercih ediliyor

Koronavirüs tedbirleri plastik kullanımına olan talebi artırdı.

29.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:20
Koronavirüs plastik kullanımını artırdı: En çok bardak tercih ediliyor
Koronavirüs tedbirleri plastik kullanımına olan talebi artırdı. Porselen, cam, metal tabldot kullanımından uzaklaşan vatandaş, en çok plastik bardak kullanmayı tercih etti. Bu durum plastik üretiminde 2 haftada yüzde 25 oranında artışa sebep oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için vatandaşlar tedbirli davranmaya devam ediyor. Sokaklarda, iş yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ön plana çıkan hijyen önlemlerini vatandaşlar evlerine de taşıyarak tek kullanımlık ürünlere yöneldi. Koronavirüs nedeniyle cam bardaklar, porselen tabaklar, metal kaşık, çatal ve bıçaklar yerini plastiğe bıraktı. Hijyene özellikle bu dönemde daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça,  "Hijyen konusunda yeme içme alanı da etkileniyor ve tek kullanımlık ürün dediğimiz gruplar oldukça önemli bir misyona sahip. Salgın nedeniyle hiç kimse bir diğerinin yediği, içtiği herhangi bir bardağı ya da çatalı kullanmak istemiyor. Bu nedenle tek kullanımlıklara inanılmaz bir talep artışı gözlemliyoruz. Son 2 hafta içerisinde tek kullanımlık ürünlere, yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bu artışta en çok öne çıkan ürün bardaklar oluyor" dedi.

"TEK KULLANIMLIKLAR DA ÇEVRE DOSTU"

İnsanların sağlığı ve salgının önlenmesinde oldukça önemli olan tek kullanımlıkların aynı zamanda çevre dostu olduğunu söyleyen Çaça, "Bunlar geri dönüşüme de gidebiliyor ve tekrar üretime dahil olabiliyor. Şu anda biz ithalatçı bir ülkeyiz. Dolayısıyla hem ekonomiyi hem çevreyi hem de sağlığımızı koruması açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Tek kullanımlıklar eskiden hastanelerde de sıkça kullanılırlardı. Hastanelerin dışında şu an evlerde bile insanlar tek kullanımlığa dönmüş durumda. Fabrikalarda personelde herhangi bir salgının önlenmesi için eskiden metal tabldotlar veya porselen tabaklar kullanılırken, şu an onların yerini yine tek kullanımlık ürünler aldı" diye konuştu.

Üreticilerin var gücüyle çalıştığına da dikkat çeken Çaça, "Sektör, medikal alanda da çok önemli bir misyona sahip. Doktorların kullanmış olduğu önlüklerden, koruyucu gözlüklerden tutun, ameliyathanelerdeki serumlara kadar hepsinin bu endüstrinin ürettiği ürünler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hem sağlık, hem hijyen, insan hayatı ve pratik olması anlamında sektörün bu konuda üretimi şu anda kritik bir dönem" şeklinde konuştu.

"İÇ PİYASADA CİDDİ TALEP ARTIŞI VAR"

Çaça, iç piyasada ciddi oranda talep artışı olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Totalde 2 milyar liralık bir üretimimiz var. Bunun yarısını ihracata gönderirken, yarısını da iç piyasada tüketiyorduk. Şu anda iç piyasada da ciddi bir talep artışı var. Türkiye'deki plastik endüstrisi oldukça güçlü. Avrupa'da 2'nci sıradayız ve dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla tedarik zincirinde herhangi bir aksama ön görmüyoruz. Bu konuda tüketicilerimizin herhangi bir tedirginlik yaşamasına gerek yok."

MEB İLE İŞ BİRLİĞİ: ÖĞRENCİLER ÜRETİP, DAĞITACAK

Eldiven ve maske içinde vatandaşları endişe duymamaları gerektiği konusunda uyaran Çaça, PAGEV'in MEB ile olan iş birliği hakkında şu bilgileri verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte şu an sosyal sorumluluk projesi başlattık. Farkındalık oluşturmak için MEB ile iş birliği yaparak PAGEV'in kurmuş olduğu okullarda öğrencilerimize tek kullanımlık ürünleri ürettirip, bunları ücretsiz olarak hastanelere ve karantina bölgelerinde tuttuğumuz insanlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız hijyen duygusu konusunda bir farkındalık oluşturmak."


- Karaköse
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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Plastik, Güncel

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