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Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını şartlarında bile tokalaşma alışkanlığından vazgeçmedi.

25.03.2020 22:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:43

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salgına karşı gerekli tüm önlemlere uyduğunu söyledi.

Putin'in muhataplarıyla neden el sıkışmaya devam ettiği sorusunu Peskov, "Nedenini bilmiyorum, size açıklayamam. O bunu yapmaya devam ediyor. Elbette, gerekli tüm önlemler ve dezenfeksiyona uyarak" şeklinde yanıtladı.

KORONAVİRÜS HASTANESİNİN BAŞHEKİMİYLE TOKALAŞMIŞTI

Daha önce Moskova yakınındaki Kommunarka kentinde bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret eden Putin, hastanenin başhekimi Denis Protsenko ile tokalaşmıştı. Peskov, "Açıkçası, koronavirüs ile mücadele eden ana hastanenin başhekimi ile muhtemelen güvenle ve sakince tokalaşılmalıdır" dedi.

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Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Etiketler: Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Dünya, Güncel

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Yeni tip koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor

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