Koronavirüs rehberi: Alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası açıklandı.
11.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:05
Türkiye 'de ilk koronavirüs vakası açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan koronavirüsü pandemi olarak ilan etti.
Peki virüsle ilgili doğru bilinen yanlışlar nedir? Kişisel önlem olarak nelere dikkat edilmeli?
Doğru bilgi paylaşımının virüsle mücadelede en önemli adım olduğunu vurgulayan uzman Dr. Beyhan Göksan, İstanbul'da bir metro yolculuğu eşliğinde koronavirüse dair merak edilenleri açıklıyor.
Haber-video: Esra Yalçınalp
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sağlık
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