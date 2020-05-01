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Koronavirüs, Safranbolu'nun meşhur lokumunun satışını düşürdü

Koronavirüs, Safranbolu'nun meşhur lokumunun satışını düşürdüKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, koronavirüs salgını meşhur lokum satışını düşürdü.

01.05.2020 10:51 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:54
Koronavirüs, Safranbolu'nun meşhur lokumunun satışını düşürdü
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, koronavirüs salgını meşhur lokum satışını düşürdü. Lokum imalatçısı Evren Yıldırım yerli ve yabancı turistlerin tarihi ilçelerine gelemediğini, satışların yok derecesinde olduğunu belirtti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Safranbolu'nun meşhur lokumunu da vurdu. Her gün binlerce kişinin lokum aldığı tarihi çarşıdaki dükkanlar koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken, bazı işletmeler de az sayıdaki talepleri karşılıyor. Koronavirüs nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısının düşmesinin ardından lokuma olan talep azaldı.
2 imalathane, 5 şube ve 70 çalışanıyla birlikte hizmet verdiklerini belirten tarihi kentteki lokum imalatçısı Evren Yıldırım, işlerinin yüzde 99 oranında düştüğünü belirtti. Evren Yıldırım, "Koronavirüsten sonra Türkiye'de olduğu gibi Safranbolu'da da işlerde düşüş var. Hatta hiç yok diyebiliriz, sokaklar bomboş. Şu anda bizim sezonumuzun açılması lazımdı. Fakat bu istenilmeyen ölümcül virüs yüzünden şu anda hiçbir misafirimiz yok.? dedi.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin gelmediğini belirten Yıldırım, 'Safranbolu'ya genelde Uzak Doğu'dan misafirler geliyordu, özellikle kış aylarında. Türkiye'ye de bu virüs bulaştıktan sonra misafirlerimiz gelemez oldu. Tabi tedbirler kapsamında yerli misafirlerimiz de şu anda gelmiyorlar. Bu yüzden işlerimizde anormal bir düşüş var, hatta hiç yok diyebiliriz. Son 1,5 aydır satış yapmadık diyebiliriz. Geçen sene bayram öncesi çok iyi satışlarımız olmuştu ama şu an bırakın Ramazan Bayramını, Kurban Bayramında bile satışlarımızın olacağını düşünmüyorum. Biz bu yıl satışlarımızın olacağını düşünmüyoruz. Her gün dükkanımızı havalandırmak için 2 saat açıyoruz ve sonrasında kapatıyoruz." diye konuştu. Koronavirüs, Safranbolu’nun meşhur lokumunun satışını düşürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Safranbolu, Türkiye, Evren, Güncel, Haber

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