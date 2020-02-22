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Koronavirüs salgını 2360 can aldı… Çinliler diken üstünde

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 2 bin 360 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 (koronavirüs) salgını sebebiyle Çinliler diken üstünde.

22.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:06Koronavirüs salgını 2360 can aldı… Çinliler diken üstünde

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 2 bin 360 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 (koronavirüs) salgını sebebiyle Çinliler diken üstünde. Karantinaya alınan bina ve evlerde sürekli ölüm korkusu yaşayan Çinlilerin psikolojilerinin de ağır şekilde etkilendiğini belirtiliyor.

Yerel medya, salgın nedeniyle yaşanan bunalım anlarına dair görüntüler yayınlıyor. Sosyal medyada da o anlara dair onlarca farklı görüntü bulunuyor.

Karantinaya alınan binada yaşayan yaşlı bir adamın geçirdiği bunalım ve 7'nci kattan kendini boşluğa bıraktığı anlar; bir markette maske ve temas yüzünden bir kadını yumruklayan bir adamın görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Görüntüyü paylaşanlar, her iki olayın da virüs salgını nedeniyle insanların yaşadığı bunalımdan kaynaklandığını belirtiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bunalım yaşayan yaşlı adamın camın önündeki görüntüsü

Adamın ikna edilmeye çalışılması

Adamın aşağı atlaması

Markette kadını yumruklayan adamın görüntüsü



Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: DHA

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