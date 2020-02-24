Koronavirüs salgını; Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2 bin 623 can alan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. Katil virüs, Kuveyt , Bahreyn ve Afganistan'da da görüldü.

3 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan, Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Afganistan'da ise en az 10 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 2 BİN 623

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs toplamda 2 bin 623 kişinin ölümüne sebep oldu. Öte yandan dünyada virüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti. Komşumuz İran'a da sıçrayan virüs, 12 kişinin ölümüne sebep olurken, Türkiye, İran ile sınır kapılarını kapatma kararı aldı.