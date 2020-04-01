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Koronavirüs salgını Beyaz Saray: Sosyal mesafe korunursa, can kaybı 100 ila 240 binde kalır

ABD'de Bayaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapıldı.

01.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:45
Koronavirüs salgını Beyaz Saray: Sosyal mesafe korunursa, can kaybı 100 ila 240 binde kalır

ABD'de Bayaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapıldı.

Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Doktor Debbie Birx, "Bizim düşündüğümüz aralık bu" dedi.

Doktor Debbie Birx, tahminlerinin, bazı kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için gereken her şeyi yapmayacakları tespitine dayandığını söyledi.

Birx, "Biz gerçekten daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Her gün bunu umuyoruz" diye konuştu.

ABD'lilere maske takmaları tavsiye edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsle mücadele biriminin önde gelen isimlerinden Doktor Anthony Fauci de can kaybı sayısını önemli oranda azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Doktor Anthony Fauci, ABD'de halka dışarı maskeyle çıkmalarını tavsiye etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Ülkede bugüne kadar halka bu yönde bir tavsiyede bulunulmuş değil.

ABD Başkanı Donald Trump ise basın toplantısında Amerikalıkları koronavirüs salgınıyla mücadelede iki haftalık zor bir dönemin beklediğini söyledi.

Trump, ABD'nin ulusal düzeyde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

ABD Salı günü koronavirüs vaka sayısında Çin'i geçmişti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı 186 bini aştı, can kaybı sayısı da 4 bine yaklaştı.


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BBC
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Sağlık
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