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Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz?

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak yanıtını en çok merak ettiğiniz soruyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

20.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:35
Koronavirüs salgını: En çok neyi merak ediyorsunuz?

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ve Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak yanıtını en çok merak ettiğiniz soruyu bize gönderin, sizin için araştıralım.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC
Etiketler : Koronavirüs, Sağlık

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