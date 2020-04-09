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Koronavirüs salgını Erbil'deki hayvan barınağını da vurdu

Irak'ın Erbil kentindeki hayvan barınağında bulunan onlarca köpeğin bakımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi tehlikeye girdi.

09.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:02
Koronavirüs salgını Erbil'deki hayvan barınağını da vurdu
Irak 'ın Erbil kentindeki hayvan barınağında bulunan onlarca köpeğin bakımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi tehlikeye girdi.
Erbil'deki Kürdistan Hayvanseverler Derneği tarafından geçen yıl kent merkezi dışında kurulan barınak, yaklaşık 200 sahipsiz köpeğe ev sahipliği yapıyor.
Çoğunlukla yabancı uyruklu hayırseverlerin gönüllü çalışmasıyla ayakta kalan barınakta kişisel imkanlarla toplanan fonlarla köpeklerin ihtiyacı olan mama ve ilaçlar satın alınıyor. Barınakta 18'i gönüllü toplam 24 kişi bakıma muhtaç hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.
Ancak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Erbil'deki barınağı da etkiledi. Salgın nedeniyle hem hayvanların bakımı hem de fon temin etmekte ciddi sıkıntı yaşanmaya başladı.
Köpeklerden 14'ü sakat
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi Milletvekili ve Dernek Müdürü Aşiti Felekeddin Kakayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınakta bulunan 14'ü sakat yaklaşık 200 köpeğin hemen hemen hepsinin sokaktan toplanıp buraya getirildiğini ifade etti.
Normal şartlarda köpeklere günde en az 2 öğün mama verildiğini belirten Kakayi, "Ancak şu anda koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı ve fon yetersizliği yüzünden sadece 1 öğün verebiliyoruz. Bu öğünün temini de şu anda risk altında." dedi.
Barınağın gönüllü çalışanlarından İngiliz Victoria White da salgın nedeniyle köpekleri yeterince besleyemediklerini ve bu durumdan oldukça endişeli olduklarını söyledi.
Erbil'de düzenlediği farklı etkinliklerle barınak için her hafta yardım topladığını aktaran White, "Ancak salgın nedeniyle artık etkinlik düzenleyemiyorum ve bu da bağışların kesilmesi anlamına geliyor." dedi.
White, sahipsiz hayvanların bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için her kesimden yardım beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erbil, Irak, Güncel
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