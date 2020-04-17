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Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç listemizin ilk sırasını maskeler aldı. Türkiye'de maskeler devlet eliyle ücretsiz olarak dağıtılıyor ve satışı yasak. Ancak ücretsiz maske dağıtımında yaşanan aksaklıklar dışarı çıkmak ve maske zorunda takmak zorunda olanları zor durumda bırakıyor.

17.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:28

Türkiye 'deki koronavirüs salgını sürecinde üzerinde en çok durulan konulardan biri de: maske. Önceleri uzmanlar maskeyi sadece koronavirüs belirtileri taşıyanların takması gerektiğini belirtirken daha sonra maske takmak zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplu alanlarda maske takmamanın cezai müeyyidesi olduğunu belirtti.

SATIŞ YASAKLANDI

Maske takmanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte ülkemizde maskelerin satışı da karaborsa ve fırtsatçılara engel olmak amacıyla yasaklandı.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU SÜRECİ

Yasağın ardından önce ePTT üzerinden sonra e-Devlet üzerinden başvuranların evlerine haftalık 5 adet maske yollanacağı açıklandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ise maske dağıtımından muaf tutuldu.

ECZANELER DAHİL OLDU

e-Devlet'ten maske dağıtımı sürecinden sonra ise İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere illerdeki eczaneler üzerinden maske dağıtımlarının yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların cep telefonlarına gelen kodla eczaneye giderek 10 gün için istihkakları olan 5 adet maskeyi alacakları belirtildi.

SIKINTILAR BAŞLADI

Maske dağıtımlarının başlayacağının duyurulmasının ardından 2-3 günlük bekleme süreci geçince şikayetler de gelmeye başladı. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları e-Devlet'ten üzerinden başvuru yaptıkları halde maskelerinin ellerine ulaşmadığını belirtti.Eczaneden kod bekleyenler de aynı şekilde telefonlarına kodun gelmediğini yazdı.

Özellikle Twitter'da şikayetler dile getirilirken #Maskeyok etiketi çok konuşulanlarda kendine yer buluyor.

Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor
Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye'de maske sorunu yaşanıyor

ECZANEDE MASKE YOK

Sorunun bir diğer ayağı ise eczanelere sınırlı sayıda maske gelmesi. Cep telefonuna kod gelmesinin ardından eczaneye giden bazı vatandaşlar, maskelerde maske olmadığını öğrenince eli boş bir şekilde geri dönüyor.

MASKESİZ TOPLU ULAŞIM ARACINA BİNİLEMİYOR

Maske alamayan ve her gün iş nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kalanları ise başka bir zorluk bekliyor. Toplu olarak bulunan alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske zorunluluğu bulunması nedeniyle vatandaşlar; metro, otobüs gibi araçlara binemiyor.

SAHTE MASKE SATIŞLARI ARTTI

Maske satışının resmi yollardan satışının yasak olması, ücretsiz dağıtılan maskelerin de vatandaşlara ulaşmamasını fırsat bilenler sağlıksız maskeleri satışa sürdü. Bunların başında ise "Nano teknoloji" diye anılan siyah renkli maskeler gelirken uzmanlar, bu maskelerin koronavirüse karşı etkili olmadığını ancak tozdan koruyabileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye’de maske sorunu yaşanıyor
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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