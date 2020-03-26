Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs salgını hava trafiğini ve kirliliğini önemli oranda azalttı

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hava yolu firmalarının seferlerini iptal etmesi hava trafiğini de önemli oranda azalttı.

26.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:47
Koronavirüs salgını hava trafiğini ve kirliliğini önemli oranda azalttı
Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hava yolu firmalarının seferlerini iptal etmesi hava trafiğini de önemli oranda azalttı. Avrupa Hava Güvenliği Örgütü'nün (EuroControl) 26 Mart 2019 ile 24 Mart 2020 tarihlerine ait karşılaştırmalı verileri, Avrupa kıtası üzerindeki hava trafiğinin geçen yıla göre ciddi oranda azaldığını gösteriyor.













Avrupa Çevre Ajansı'nın (EEA) verileri de salgın sonrası birçok ülkede hayatın neredeyse durma noktasına gelmesi hava kirliliğini azalttığına dikkat çekiyor. Avrupa genelinde 3 bin noktada anlık hava kirliliğini ölçen EEA'ya göre bazı kentlerde havadaki azot dioksit oranı yaklaşık olarak yarı yarıya düştü.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Koronavirüs, Avrupa, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs salgını hava trafiğini ve kirliliğini önemli oranda azalttı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Fransa’da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı Haberler
Fransa'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor! Ölü sayısı arttı
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haberler
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı Haberler
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, yabancıların ülkeye girişini yasakladı
İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haberler
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
ABD, Maduro’nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu Haberler
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Haberler
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi’ne katıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Zirvesi'ne katıldı

Son Dakika Dünya Haberleri

23:32: Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek - Haberler 23:23: CHP'li Özkoç: "Bazı ülkelerde 10-15 günlük, bir aylık tam izolasyon kararı uygulanıyor" - Haberler 23:17: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs'ün yeni epidemi merkezi Avrupa'dan ABD'ye kayabilir - Haberler 23:15: 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 23:12: İletişim Başkanı Altun'dan 'G20' değerlendirmesi - Haberler 23:10: Koronavirüs: Uzaktan eğitim, Türkiye'de özel okulları ve çalışanlarını nasıl etkiliyor? - Haberler 21:58: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi - Haberler 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor 21:44: Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor - Haberler 21:00: Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı - Haberler 20:59: Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak - Haberler 20:29: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi - Haberler