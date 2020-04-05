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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaş sınırlaması istisnaları genelgesi

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı bildirildi.

05.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:40
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaş sınırlaması istisnaları genelgesi
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alındığı bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, sayın Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı Bakanlık Genelge ile bazı yeni tedbir kararları alındığı ve uygulamaya başlanıldığın belirtildi.
Öte yandan 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görüldüğü açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilmiştir. Buna göre doğum tarihi 1 Ocak 2000-1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18-20 yaş arasında) olmakla beraber; kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. Bu istisnalar 1 Ocak 2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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