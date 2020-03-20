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Koronavirüs salgını ile mücadelede en önemli sorumluluğu

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

20.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:24
Koronavirüs salgını ile mücadelede en önemli sorumluluğu

Tüm dünyayı saran salgının ardından Türkiye 'de de yaşanabilecek ekonomik gelişmeler ve zorluklar karşısında kapsamlı bir destek paketinin açıklanmış olmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çilingiroğlu, şunları söyledi.

"İçinde bulunduğumuz süreçte salgının sosyo-ekonomik etkilerinin tüm dünya ile birlikte ülkemizde de hissedildiğine tanık oluyoruz. Aile işletmeleri olarak işletmelerimizin sürdürülebilirliğini tesis ederek, alınan önlemlerin etkisine katkı sağlamayı en önemli misyonumuz olarak görüyoruz. Yarattığımız istihdamın yanı sıra tedarik zincirlerimizin ve ekosistemlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak en önemli önceliğimiz olmalıdır. Koronavirüs salgını ile mücadele tüm insanlığın küresel mücadelesidir. Yerel boyutlarda atacağımız adımların, bölgesel ve küresel etkileri olacağı kesindir. Bu süreci toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Aile işletmeleri olarak bizlere düşen görevler üretime devam etmek, hizmetlerimizi aksatmadan yürütmek ve çalışanlarımıza sahip çıkmak olacaktır. Ülkemizde bu mücadeleye yönelik atılacak tüm adımların arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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