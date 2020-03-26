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Koronavirüs salgını, İtalya'da 'haftalarca fark edilmedi'

Dünyada koronavirüsten en fazla kişinin öldüğü ülke olan İtalya'da virüsün, ilk yerel vakanın tespit edildiği 20 Şubat'tan haftalar önce yayılmaya başladığı ortaya çıktı.

26.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:00
Koronavirüs salgını, İtalya'da 'haftalarca fark edilmedi'

Nature dergisinin internet sitesinde alıntılanan bir araştırmaya göre, koronavirüs İtalya 'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde Ocak ayı başından itibaren yayılmaya başladı ancak tespit edilemedi. Dünyada en fazla koronavirüs ölümünün kayıtlara geçtiği İtalya'da, ilk yerel vaka 20 Şubat'ta ortaya çıkmıştı.

"İtalya'da salgın haftalarca fark edilmedi" başlığıyla duyurulan araştırma İtalya'da 6 bine yakın vakanın incelenmesiyle yapıldı. Araştırmaya göre, virüs önce Lombardiya'da tespit edildiğinde çoktan bölgedeki birçok kente yayılmıştı.

Araştırmacılar, virüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve kritik vakaların kısa sürede sağlık sistemlerinin kapasitesini zorlayacak seviyeye gelebildiğini belirtti. Araştırmada, "Covid-19'un yayılmasını ve sağlık sistemi için yıkıcı sonuçlarını kontrol altına almak için sıkı önleme stratejileri gerekiyor" denildi.

Nature dergisi için araştırmanın sonuçlarını yorumlayan İtalyan ISI Foundation Vakfı'ndan Michele Tizzoni de, bu araştırmada elde edilen bulguların özellikle salgının henüz çok yayılmadığı ülkeler için hayati önemde olduğunu söyledi. Tizzoni bu ülkelere, henüz virüsü yaygın olarak görmeseler de "hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptı.

Lombardiya Bölge Başkanı: Fark edildiğinde çok geçti

İtalya'da koronavirüsten en ağır etkilenen bölge olan Lombardiya'nın Bölge Başkanı Attilio Fontana da bugün yaptığı açıklamada benzer şeyler söyledi. Fontana, virüsün bölgede 20 Şubat'ta "bir numaralı hastanın" tespit edilmesinden muhtemelen bir ay kadar önce yayılmaya başladığını söyledi.

Bölge Başkanı Fontana, "Bu nedenle virüs bu kadar yayılabildi ve fark edildiğinde artık çok geçti" dedi.





İtalya'da koronavirüs ilk kez Ocak sonunda Roma'da, Çinli bir turist çiftte görülmüştü. Ülkede Çin ile bağlantısı belirlenemeyen ilk vaka ise 20 Şubat'ta Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde ortaya çıkmıştı.

Ülkede ilk ölüm ise 21 Şubat'ta kayıtlara geçti. Dün itibariyle ülke genelindeki can kaybı sayısı 7 bin 500'ü geçti. Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ı ise Lombardiya bölgesinden.

İtalyan hükümeti, Çinli çiftte koronavirüs görülmesinin ardından Ocak ayı sonunda 6 aylığına acil durum ilan etmişti.

Ülkedeki ilk yerel vakaların ortaya çıkmasının ardından da 23 Şubat'tan itibaren kuzeydeki bazı kasabalarda karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Karantina tedbirleri daha sonra 10 ve 12 Mart'ta yürürlüğe giren iki kararnameyle ülke geneline yayılarak aşamalı olarak sıkılaştırıldı.

Ülke genelindeki karantina tedbirlerinin bitiş tarihi olarak 3 Nisan belirlense de bu tarihin uzatılması muhtemel görünüyor.





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Etiketler: Koronavirüs, İtalya, Dünya

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