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Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

23.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:00
Koronavirüs salgını: Küresel piyasalar haftaya negatif başladı
Covid-19 salgıınına ilişkin ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının attığı destekleyici adımlara karşın yatırımcıların riskten kaçınmaya devam etmesi dikkati çekiyor. Merkez bankaları, geçen hafta gündemin odağında salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için faiz indirimleri, swap hatları ve tahvil alım programları ile tarihte görülmemiş şekilde destekleme hamleleri yaparken, mali politikaların da birbiri ardına devreye alındığı görülüyor.

Ekonomi yönetimi ve merkez bankalarının attığı adımlara karşın Covid-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 300 bini aşması ve özellikle ABD ile Avrupa'da salgının yayılma hızı, küresel ekonomiye ilişkin tahminlerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi, Dünya

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