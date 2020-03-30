Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
BBC

Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi

Macaristan Parlamentosu bugün hükümete, Başbakan Viktor Orban tarafından talep edilen ülkeyi "koronavirüs salgını boyunca" kararnamelerle yönetme yetkisi verdi.

30.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:05
Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi

Macaristan Parlamentosu bugün hükümete, Başbakan Viktor Orban tarafından talep edilen ülkeyi "koronavirüs salgını boyunca" kararnamelerle yönetme yetkisi verdi.

Muhalefet partilerinden 53 milletvekilinin "Hayır" oyuna karşın iktidar partisi FİDESZ ve ortağı Hristiyan Demokrat Parti'nin milletvekillerinin 138 "Evet" oyuyla kabul edilen karar hükümete, süresi belirlenmemiş bir zaman dilimi süresince ülkeyi kararnamelerle yönetme hakkı tanıyor.

Buna göre hükümet gerekli gördüğü uygulamaları parlamentonun onayı gerekmeden, kararname çıkarak yürürlüğe koyabileceği gibi, eğer engel olarak görürse yürürlükte olan bazı yasaları da iptal edebilecek ve olağanüstü uygulamaları hükümet kararnamesiyle acil olarak gündeme alabilecek.

OHAL, bugünkü parlamento kararına göre hükümete "süresi belirlenmemiş bir zaman dilimi boyunca" bu hakkı tanıyor. Kararın resmi metninde bu zaman dilimi "salgın tehlikesi geçinceye kadar" şeklinde ifade ediliyor.

Muhalefet neden karşı çıkıyor?

Muhalefet partileri, Başbakan Viktor Orban tarafından Parlamento'da gündeme getirilen hükümete olağanüstü yetkiler tanınması talebini reddetmemekle birlikte, bu yasaya OHAL uygulamalarının belirli bir takvimi olması gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.

Muhalefet, OHAL'ın iki ya da üç ay için geçerli olmasını, gerekirse daha sonra uzatılmasını önermişti. Ancak bu öneriler parlamentodaki iktidar çoğunluğu tarafından reddedildi.

Muhalefet milliyetçi sağdan, sosyalist sola kadar bu yasanın işlevinin aslında Viktor Orban'ın iktidarını parlamentoya rağmen güçlendirmek olduğunu, yasanın pratikte parlamentonun işlevinin feshi anlamına geleceğini savunuyor.

Hükümetin gerekçeleri neler?

Hükümet ise acil durumlarda hızlı karar alabilmek için parlamento oylaması gibi normal uygulamalara zaman olmayacağını, acil hareket edilmemesi halinde insan hayatının ve kamu düzeninin tehlikeye girebileceğini savunuyor.





Yine hükümetin tezine göre, salgın hastalığın hızlı gelişmesi halinde parlamentonun normal işlevi de tehlikeye girebilir ve parlamento oturumu ya da bir karar alınabilmesi için anayasada gerekli olan çoğunluk sağlanamayabilir. Bu durum ise kamu düzeni açısından ciddi bir risk oluşturabilir.

Anayasaya göre OHAL Yasası hükümeti ülkenin karşı karşıya kaldığı herhangi bir tehlike ve felaket anında memleketin asayişi, vatandaşların can ve mal güvenliği ve kamu hayatının kesintisiz devam edebilmesi için olağanüstü yetkilerle donatıyor.

Bu yasaya göre söz konusu "tehlikenin sona erme anına kadar" ülkede seçim ya da referandum uygulanamayacak.

Ancak Anayasa Mahkemesi, OHAL döneminde de görevine devam edecek.





BBC
Etiketler: Viktor Orban, Macaristan, Dünya
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 418 ölü
KKTC’de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haberler
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
ABD’deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Hollanda’da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haberler
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı’na ülkesinden tepki yağdı Haberler
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak

Son Dakika Dünya Haberleri

21:20: Kuyumcudaki hırsızlık girişiminin ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler 21:19: Tarlasına sürerken tarihi eser çıktı - Haberler 21:16: Belediye Başkanı Arı, her akşam 50 kişiye telefondan ulaşıyor - Haberler 21:16: Türkiye'de 73 merkez "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildi - Haberler 21:15: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini... - Haberler 20:39: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi - Haberler 20:29: KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi - Haberler 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler