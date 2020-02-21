Koronavirüs salgını mı tehlikeli yoksa daha hızlı yayılan korkusu mu?

Çin'de aralık ayında baş gösteren ve şu ana kadar 2 binden kişiden hayatına mal olan koronavirüsün yol açtığı korku ve paniğin, virüsün kendinden daha hızlı yayıldığı kuşkusuz.Korku dalgası sadece Çin'de değil küresel çapta da tsunami gibi büyüyor. Tokyo ve Seul gibi Asya'nın başkentlerinde, toplu ulaşımda yolculuk yaparken hafif öksüren birinin maskeli yolcu ordusunun kuşkucu bakışlarına maruz kalması, Çin restoranlarının yüzde 90'lara varan boyutlarda müşteri kaybetmesi, Ukrayna'da Çin'den tahliye edilenlerin protesto edilmesi, marketlerde savaş halini canlandıran rafların boşluğu ve stokların tükenmesi...