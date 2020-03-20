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İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak

Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Mark Woolhouse, koronavirüs aşısının en iyi tahminle 12-18 ay sonra piyasaya sürülebileceğini ve tedavi için sadece aşıyı beklemenin bir strateji olmadığını ifade etti.

20.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:02
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak

Tüm dünyada 10 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı aşının en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olabileceğini belirten Prof. Mark Woolhouse, sadece aşı beklemenin de bir planlama olmadığını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok yerinde hayat durdu, insanlar evlerine kapandı, kentler hayalet şehirlere dönüştü.

Hayatın birçok alanına getirilen sınırlamalar, uzun vadede sürdürülebilir değil. Bunun sosyal ve ekonomik faturası çok ağır olacak.

"KRİZDEN ÇIKMAK İÇİN 3 ANA YOL VAR"

Edinburgh Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları salgını uzmanı Prof. Mark Woolhouse, göre koronavirüse karşı krizden çıkışın üç ana yolu var:

- Aşı

- Virüse karşı belirli sayıda insanın bağışıklık kazanması

- Toplumun/davranışların daimi olarak değişmesi

Bu yolların her biri, virüsün yayılma kabiliyetini sınırlayacak.

"AŞININ PİYASADA OLMASINA 12-18 AY VAR"

Woolhouse şunları da ekliyor: "Aşı, virüse maruz kalan insanlara bağışıklık kazandırarak, hasta olmalarını engelleyecek.

ABD'de insanlar üzerindeki ilk aşı geçen hafta denendi. Süreci hızlandırmak için denemelerin, önce hayvanlar üzerinde yapılması kuralı atlandı.

Aşı geliştirme araştırmaları görülmedik bir hızda ilerliyor. Ama bu araştırmaların başarılı olacağının ve küresel çapta bir aşılama sürecinin başlayacağının garantisi yok.

En iyi tahminlere göre her şey yolunda giderse, koronavirüs aşısı 12-18 ay içinde piyasaya sürülebilecek. Barış döneminde görülmedik derecede sosyal sınırlamalarla karşı karşıya olduğumuz göz önüne alınınca bu çok uzun bir süre."

"BAĞIŞIKLIK UZUN ÖMÜRLÜ OLUR MU?"

Bağışıklığın uzun ömürlü olup olmayacağı da ayrı bir sorun. Grip benzeri belirtilerin görüldüğü diğer koronavirüslerde bağışıklık çok düşük seviyede ve insanlar bu hastalıklara yaşamları boyunca defalarca yakalanabiliyor.

Prof Woolhouse'a göre üçüncü yol ise, hastalığın bulaşma seviyesini düşük tutmak için davranışlarımızın daimi olarak değiştirilmesi.

Bu, herhangi bir salgını önlemek için şimdi uygulanan bazı önlemlerin sürdürülmesini ya da testlerin yaygınlaştırılmasını ve hastaların tecrit edilmesini gerektirecek.

Kovid-19 enfeksiyonunu tedavi edebilecek ilaçların bulunması da başka stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Bu ilaçlar, hastalığın başkalarına geçmesini engellemek için belirtiler ortaya çıkar çıkmaz kullanılabilir.

Ya da hastaların hastanelerde tedavi edilmesi, hastalığın daha az ölümcül olmasını sağlayabilir ve yoğun bakım üzerindeki baskıyı hafifletebilir.

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Etiketler : Sağlık

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