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Koronavirüs salgını nedeniyle '500 milyon kişi yoksullaşabilir'

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs salgını sona erdiğinde yaşanacak ekonomik krizle dünya genelinde 500 milyon kişinin yoksullaşacağını söyledi.

09.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:40
Koronavirüs salgını nedeniyle '500 milyon kişi yoksullaşabilir'

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküntünün 500 milyon kişiyi yoksullaştırabileceği uyarısında bulundu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi ile Kings College London üniversitesinin araştırmasına atıf yapan kuruluş, küresel yoksulluğun 30 yıl sonra ilk kez artışa geçeceğini söyledi.

Oxfam raporunda "Ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha ciddi olacak" dedi.

Araştırmaya göre dünya genelinde 400 ila 600 milyon arasındaki kişinin yoksullaşacağı tahmin ediliyor.

King's College London'dan Profesör Andy Sumner, "Bulgularımız, gelişmekte olan ülkelerde toplumsal güvenlik ağlarının en kısa sürede genişletilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Covid ile birlikte dikkatler daha çok gelişmekte olan ülkelere döndürülmeli ve uluslararası toplumun yardım için neler yapabileceğine bakılmalı" dedi.

Araştırmalara göre pandemi sona erdiği zaman, 7.8 milyarlık dünya nüfusunun yarısından yakını yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Yeni yoksullaşacak kesimin %40'ının Yakın Asya, Pasifik bölgelerinden olacağı, üçte birinin de Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'da olacağı öngörülüyor.

Oxfam İngiltere'nin yöneticisi Danny Sriskandarajah, "Hali hazırda zorluk çeken yoksul ülkelerdeki milyarlarca işçi için hastalık ödeneği veya devlet desteği gibi toplumsal güvenlik ağı yok" dedi.





BBC
Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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