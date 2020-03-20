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Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 4 kişi arka arkaya yaşamını yitirdi.

20.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:54

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve dünya çapında 10 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını, ABD'de bir aileyi yok etti.

ABD'DE 217 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Resmi rakamlara göre; 14 bin 340 aktif vakanın olduğu ve 217 kişinin de yaşamını yitirdiği ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Fusco ailesinin dört ferdi arka arkaya yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

GERİYE BU KARE KALDI

Fusco ailesinden geriye mutlu günlerinde çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi

Haberin Videosu :

ABD'de Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New Jersey, Wuhan, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

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