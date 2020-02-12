Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan maratoncu, evinde 50 km koştu

Çin'in Hangzhou kentinde koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan bir maraton koşucusu, ilginç bir antrenman yöntemi buldu. Yarışa hazırlanan koşucu, evinde yaptığı parkurda 50 kilometre koştu.

İngiltere 'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre, iki masa arasında 6.250 kez koşan Pan Şancu adlı amatör maratoncu, "Evde daha fazla oturmaya dayanamadım" dedi.

O ANLARI PAYLAŞTI

Pan, iddiasını kanıtlamak için geçen hafta Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından Weibo'da koşunun video ve fotoğraflarını yayımladı. Pan sekiz metrelik parkurda yaptığı koşuyu 4 saat 48 dakika 44 saniyede koştuğunu söyledi.

TURNUVA İPTAL EDİLDİ

Zhejiang eyaletinin başkenti olan Hangzhou, 5 Şubat'ta karantinaya alınmıştı. Kent koronavirüs (Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği yeni ismiyle Covid-19) salgınının başladığı Vuhan'a 600 kilometre mesafede.

Asya Atletizm Federasyonu Hangzhou'da bugün başlaması planlanan salon turnuvasını salgın nedeniyle iptal etmişti.

Bugün itibarıyla Hangzhou'da 159, Zhejiang'da da 1.131 koronavirüs vakası tespit edildi.