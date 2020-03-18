Menü
Haberler››Ekonomi››Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir - Ekonomi

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü, kısa sürede birçok ülkeye yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.

18.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:36

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) dünyada büyük panik yaratırken, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden yapılan son açıklama, virüsün piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"25 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR"

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 8 bin 272 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 206 bin 906'ya yükseldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya , Ekonomi , Güncel

İlgili Haberler

ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecekABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacakSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdiAlman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Ford’un ardından Toyota da Türkiye’de üretimi durdurma kararı aldıFord'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladıE-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Ekonomi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Ekonomi
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Ekonomi
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Ekonomi
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Ekonomi
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading