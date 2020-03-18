Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü, kısa sürede birçok ülkeye yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.
18.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:36
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) dünyada büyük panik yaratırken, Uluslararası Çalışma Örgütü'nden yapılan son açıklama, virüsün piyasalar üzerindeki olumsuz etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
"25 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR"
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 8 bin 272 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 206 bin 906'ya yükseldi.
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya , Ekonomi , Güncel
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