Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da Mart ortasına kadar tüm okul ve üniversiteler kapatılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya 'da Mart ortasına kadar tüm okul ve üniversitelerin kapatılması gündeme geldi.

Devlet kanalı Rai ve Ansa ajansının haberine göre hükümetin okulları kapama kararı yarından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıklasa da, İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, henüz alınmış bir karar olmadığını söyledi ve konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

Koronavirüsün en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia, Emilia Romagna ve Veneto bölgelerinde okullar son iki haftadır tatil edilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte tarafından virüsle mücadele amacıyla kurulan Bilim Kurulu da bir dizi sıkı tedbir içeren bir rehber hazırladı. Bu tedbirler arasında yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması; tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılması; diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşılmaması ve spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması gibi tavsiyeler yer alıyor.

Bilim Kurulu'nun tüm ülkede 30 gün geçerli olmak üzere hazırladığı tavsiye paketinde yer alan uyarılardan bazıları şöyle:

İtalyan basını: Yaşam tarzı değişecek

Bu önlem paketi bugünkü İtalyan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

La Stampa gazetesi haberi, "İtalya bir ay karantinada" manşetiyle yayımladı.

La Repubblica da, "Daha az temas, daha az enfeksiyon" üst başlığının altına "Öpüşmeden, uzaktan selamlaşın" diye yazdı.

Corriere della Sera da manşetten verdiği haberde "Virüs, tüm İtalya'da yeni kurallar" başlığını kullandı ve "İnsanlar arasında bir metre mesafe. Öpüşmek ya da el sıkışmak yok. Etkinlikler iptal, futbol bir ay seyircisiz" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, bu önlemlerin hayata geçirilmesinin İtalyanların en az bir ay boyunca "yaşam tarzını değiştirmesi" anlamına geleceğini vurguladı.

Haberlerde, bu tedbirlerin başta yoğun bakım servisleri olmak üzere sağlık sisteminin yükünü azaltma amacı taşıdığı da belirtildi. Koronavirüs bağlantılı can kaybının 79'a, vaka sayısının da 2502'ye yükseldiği İtalya'da hükümet ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin Mart ortasına kadar kapatılmasına karar verdi.