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Koronavirüs salgını nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derneğin yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmaması ve tüm transfer işlemlerinin askıya alınması tavsiyesinin, Sağlık Bakanlığının yeni tarihli yazısıyla...

26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:04
Koronavirüs salgını nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor
Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derneğin yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmaması ve tüm transfer işlemlerinin askıya alınması tavsiyesinin, Sağlık Bakanlığının yeni tarihli yazısıyla zorunlu tutulduğunu bildirdi.
Işık, yaptığı açıklamada, koronavirüsün gebelere ve anne karnındaki bebeğe etkisi üzerine tartışmalar olduğunu hatırlattı.
Şu ana dek koronavirüsle karşılaşmış, enfekte olmuş hastalar arasında bilinen az sayıda gebe olduğuna değinen Işık, içlerinden birinin ağır zatürreye yakalanıp yoğun bakıma alındığını ancak buna rağmen canlı olarak çocuğunu doğurduğunu ve durumunun iyi olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Işık, koronavirüs konusunda hamileler ile gebe olmayanların aynı yüzde oranıyla hastalandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"Elimizdeki veriler kısıtlı, bugüne kadar koronavirüs enfeksiyonu geçiren gebelerden sadece 2'sinde bebeğin virüs taşıdığı saptandı, fakat bu geçişin koronavirüsün anne rahminde çocuğa geçtiği yönünde kesin bir kanıt yok. Emzirme ve temas gibi diğer yollardan da bulaş olabilir. Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak."
"Gebe kadınlarda enfeksiyonun daha ağır geçirildiğini hatırda tutmak faydalı olur"
Gebeliğin hastalığın seyrini değiştirmediğini belirten Işık, şöyle devam etti:
"Hastalık özellikle yaşlılar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da kalp hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini ve vücut direncini zayıflatan kortizon ve ya da kemoterapi alanlarda ağır seyrediyor. Ancak gebeliğe doğal uyum mekanizmaları kapsamında gebe kadının bağışıklık sisteminin gebe olmayan kadına göre bir miktar zayıfladığını biliyoruz. İlaveten, mevcut enfeksiyon etkeni olan Kovid-19 ile benzer aileden gelen koronavirüsler ile oluşmuş SARS ve MERS salgınlarında, gebe kadınlarda enfeksiyonun daha ağır geçirildiğini de hatırda tutmak ve temkinli olmak faydalı olacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, salgınların olduğu dönemde anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi hizmetlere erişimde sorunlar olabilir."
Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, tüp bebek tedavilerine ara verilmesinin gerekliliğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Şu anda tüp bebek işlemleri açısından da derneğimizin daha önce yaptığı uyarı yazısıyla mevcut siklusların tamamlanması ve takiben yeni siklus alınmaması (yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmaması), tüm transfer işlemlerinin askıya alınması tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının yeni tarihli yazısıyla da zorunlu tutulmuş olup, hem kendimizin hem de hastalarımızın sağlığı açısından titizlikle uymamız gereken bir durum halini almıştır."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Zeki, Anne, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs salgını nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor - Haberler

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