Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak...
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi.
13.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:22
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi.
Kaynak: AA
Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi, Koronavirüs, Avrupa, Spor
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