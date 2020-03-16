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Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek

Hızla yayılan koronavirüs salgını yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da harekete geçirdi. Fransa'dan Türkiye'ye dönmek için çağrıda bulunan yaklaşık 300 Türk vatandaşı yarın ülkeye getirilecek

16.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:42

Koronavirüs tüm dünyada etkisini artırırken yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının durumu da merak edilen konulardan biri oldu. Yurt dışında yaşayan birçok Türk vatandaşının tahliyesi gerçekleştirilirken bir tahliye haberi de Fransa 'da yaşayan Türk vatandaşlarından geldi. Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye 'ye dönme konusunda çağrıda bulunan yaklaşık 300 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye gönderileceğini duyurdu.

300 TÜRK, FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa'da yaşayan toplam 300 Türk vatandaşından çağrı aldıklarını belirterek bu kişilerin yarın Türkiye'ye döneceğini açıkladı. Musa, "13 Mart günü açıklanan tedbirler oldu. Yüzlerce çağrı aldık. Toplam sayımı 300 kadar. Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı aldık. Bugün 17.00'ye kadar da devam edecek. Yarın da bu vatandaşlarımızın kalkacak uçaklarla Türkiye'ye tahliyesi öngörülüyor. Türk vatandaşlarına bir burada bir kontrol uygulamayacağız. Türkiye'de kontrol altına alınacak. Zorunlu karantina süresi var. Belli ölçüde caydırıcı olan bir unsur. Bazı vatandaşlarımız bunu duyunca vazgeçti" dedi.

FRANSA, AVRUPA'DA VAKA SAYISININ EN FAZLA OLDUĞU 3. ÜLKE

Ülkede alınan önlemlere de değinen Musa, "Çok kapsamlı tedbirler alındı. Bütün üniversiteler, kreşler kapalı durumda. 15 Mart itibari ile artışlar göz önünde bulunduğunda ilave tedbirler kapsamında konferans, kütüphaneler kapandı. İbadet boyutunda ülkedeki ibadet yerlerinde değil evlerde cuma namazı kılınması kararı alındı" ifadelerini kullandı. Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra en çok vaka Fransa'da, 24 saatte 29 ölüm kayıtlara geçti. Fransa, ülkede kısmi karantina uygulamaya hazırlanıyor.

Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek
Etiketler : Türkiye, Fransa, Dünya, Güncel

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