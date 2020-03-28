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Koronavirüs salgını: New York'un zor günleri

Gazeteci Elif Key, koronavirüs vakası 45 bini aşan ABD'nin New York kentinden son gelişmeleri kaleme aldı.

28.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:55
Koronavirüs salgını: New York'un zor günleri

ABD'de koronavirüs salgınından etkilenen insanların sayısı 100 bin sınırını aştı, New York'ta ambulans sesinden başka bir şey duyulmuyor.

Koronavirüs vakalarında İtalya ve Çin'i geride bırakarak salgının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD her geçen gün daha kötü bir tabloyla güne uyanıyor, rakamlar giderek daha endişe verici boyutlara geliyor.

ABD'yi hazırlıksız yakalayan virüsten etkilenen insanların rakamı her saat başı değişirken yaklaşık 3 haftada bu salgından etkilenen insanların rakamı 100 bin'i aştı.

Bu rekor rakamın neredeyse yarısı New York'ta ve 27 Mart 2020 tarihi itibariyle 45 bini aştı, salgının yayılma hızı yavaşlamadığı takdirde New York önümüzdeki haftaya 50 bin'i de aşan rakamlarla girecek.

Salgının merkezi haline gelen New York'ta hastanelerin önündeki kuyruklar giderek uzarken, sağlık çalışanları ekipman ve kendilerini koruyacak malzemeler konusunda büyük eksiklik yaşıyor.

Doktorlar ve hemşirelere kullandıkları maskeler bazen günlük bazen haftalık birer adet veriliyor ve kendilerine bunların yıkanıp tekrar kullanılması söyleniyor.

Hastanelerde suni solunum cihazlarının yetersizliği ise başka bir sorun ve İtalya'da olduğu gibi doktorların hastalar arasında seçim yapmak zorunda kaldıkları, psikolojik olarak zor günler geçirmeye başladıkları New York'tan yayın yapan haber kanallarının bültenlerinde sağlık çalışanları tarafından ifade ediliyor.

Yıldızlaşan vali

ABD bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan New York Valisi Andrew Cuomo'nun yaptığı açıklamaları takip ediyor.

Cuomo, New York'ta yaşayan insanlardan her gün düzenli olarak 3S kuralına uymasını talep ediyor: Stay Home, Safe Lives, Stop the Spread/ Evde Kal, Hayat kurtar, Salgını durdur.

Ayrıca tüm New Yorkluların son gelişmeleri ve şehirdeki uyarıları takip ettiği Notify NYC uygulamasından gün içinde, 'Hasta değilseniz bile evinizde kalın, lütfen dışarı çıkmayın' uyarıları yapılıyor.

Cuomo yaptığı her açıklamada şehrin ve sağlık çalışanlarının ve New York sağlık sisteminin ihtiyaç listesini ve şehrin ne durumda olduğunu duyuruyor ve içlerinde Rihanna ve Elon Musk gibi ünlü isimlerin bulunduğu listeye ve şehre suni solunum cihazı bağışı yapanlara, maske üretimine geçen üreticilere teşekkür ediyor.

Cuomo'nun verdiği bilgiye göre şu anda New York'un hastanelerindeki yatak kapasitesi 53 bin ve aslında şehre gereken yatak kapasitesi 140 bin, ayrıca yoğun bakım üniteli yatak kapasitesi 3 bin ve gerekli olan rakam 40 bin.





Tüm bu yetersizliklere ve sağlık sisteminin zayıflığıyla bilinen New York'ta popülaritesi giderek artan Vali Cuomo'nun vakti zamanında New York'taki büyük hastaneleri bütçesiz bırakıp kapanmak zorunda bırakmış olması yine bir avuç azınlığın konuştuğu bir dert.

Twitter'da açılan CuomoforPresident etiketi tüm dünyanın başına dert olan politik hafızasızlık sayesinde Cuomo'yu ülke çapında bir salgın yıldızı yapmış gibi görünüyor.

Tüm bunların yanı sıra bu karamsar tablonun içinde biraz iyi haber gibi duran bir durum New York'un en büyük fuar merkezi olan Javits Center'a kurulan sahra hastanesinin pazartesi gününden itibaren hasta kabul etmeye başlayacak olması.

Buraya kurulan hastahanenin kapasitesi 1000 yatak.





Yağma korkusu

Öte yandan New York'ta salgından etkilenenler ve hastalığın semptomlarına sahip olduğunu düşünen insanlar için açılan Coronavirus Hotline'da bekleme süresi 72 saat, bu salgından psikolojik olarak etkilenenlerin ve yardıma ihtiyaç duyanların aradığı serviste de yine bir psikiyatrist veya bir danışmanla görüşmek için saatlerce telefonda beklemek gerekiyor.

22 Mart tarihinde barların ve restoranların müşterilerine kapılarını kapamasının ardından içki satışlarının yüzde 450 arttığı şehirde, silah satışları da patlamış durumda.

Şehirde yağma olayları beklenirken, Chanel, Chloe, Sephora gibi büyük markaların, şehrin en turistik bölgesi olan 5. Cadde ve Soho'daki dükkanlarının içindeki tüm malları depolarına kaldırdığı ve dükkanlarının kapılarını ve camlarını kırılmayacakları şekilde korumaya aldıkları haberleri geliyor.

Vali Cuomo, şehri Nisan ve Mayıs ayında daha zor günlerin beklediğini söylüyor.

Haftanın son gününün en önemli gelişmesi ise Başkan Trump'ın imzaladığı, koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik çöküşü önlemek için hazırlanan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi.

Bu, kongrenin bugüne kadar kabul ettiği en büyük ekonomik yardım planı olarak tarihe geçerken üç hafta içinde Amerikalılar'a doğrudan ödeme yapılması bekleniyor.





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Etiketler: Dünya

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