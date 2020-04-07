Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs Salgını Samsung'u Etkilemedi! İşte Şirket Gelirleri

Samsung Electronics Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden beri kazanç rakamlarını açıklayan ilk büyük teknoloji devi oldu ve şirketin gelirleri Koronavirüse rağmen hiç de fena gözükmüyor.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:51
Koronavirüs Salgını Samsung'u Etkilemedi! İşte Şirket Gelirleri
Samsung Electronics Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden beri kazanç rakamlarını açıklayan ilk büyük teknoloji devi oldu ve şirketin gelirleri Koronavirüse rağmen hiç de fena gözükmüyor.

Bugün yayınlanan raporda Samsung, ilk çeyrek gelirinin yaklaşık yüzde 5 artışla 55 trilyon won (44.9 milyar dolar) olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin faaliyet karının yüzde 3 artışla 6.4 trilyon won'a (5.23 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Samsung, Şubat ayı sonlarında Galaxy S20 serisini piyasaya sürdü ve cihazın ilk satışları, bir önceki model S10'a kıyasla daha yavaş olmasına rağmen şirketin gelirlerini ayakta tutmaya yardımcı oldu. Fakat akıllı telefon satışlarının yanı sıra televizyon ve ev aletleri satışlarının önümüzdeki çeyrek için durgun seyretmesi bekleniyor.

Koronavirüsün Etkilerini Hissetmesi Kaçınılmaz

Geçen ay Koreli şirket akıllı telefon pazarının bu yıl daralmasını beklediklerini ancak buna karşılık 5G teknolojisinin telefonlara olan talebin artıracağını söylemişti. Tüm bunlara rağmen Samsung'un perakende mağazalarının kapanışlarından, tedarik zincirinin bozulmasından ve finansal belirsizlikten etkilenmesi kaçınılmaz.

Ayrıca Samsung'un co-CEO'su HS Kim "henüz COVID-19'un dağıtımı ve tüketicileri nasıl etkileyeceğini belirleyemediklerini ancak hazırlanmak için daha fazla araştırma yapacaklarını" dile getirdi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Samsung, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüs Salgını Samsung'u Etkilemedi! İşte Şirket Gelirleri - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

14:44: Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Haberler 14:42: Mustafakemalpaşa'da semt pazarı girişine dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Haberler 14:40: Fatsa'da dev dalgalar kara yoluna ulaştı - Haberler 14:39: Muratpaşa Belediyesi, gıda krizi riskine karşı mısır ekimine başladı - Haberler 14:37: Müdür, 2 kardeşe eğitimden uzak kalmasın diye TV götürdü - Haberler 13:54: Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? 13:46: Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler 13:39: Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı