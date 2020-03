Koronavirüs salgını seyahat sektörünü olumsuz etkiledi

Online seyahat firması WeBookin, son 2 haftadır koronavirüs salgını kaynaklı turizm sektöründe yaşanan iptal yoğunluğunu ve salgının turizm sektörüne etkilerini değerlendirdi.Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve dalga dalga yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü seyahat sektörünü olumsuz etkiledi. WeBookin Ceo'su Dorukcan Keskin , geçtiğimiz 2 haftada başlayan talep patlaması ve havayollarının tek tek uçuş kısıtlamasına gitmesiyle ilk defa yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarda ilginç fiyatlar ve satışlar yaşandığını aktardı.Son 2 hafta içinde gelecek 3 ayın milyonlarca liralık biletini iade ettiklerini ifade eden Keskin, uçak bileti fiyatlarındaki artışa dikkate çekerek şu bilgileri verdi: "Son 2 haftada talebin artması ve arzın azaldığı havayolu sektöründe çok farklı fiyatlar göze çarpıyor. Örneğin ABD'nin Avrupa uçuşlarını askıya almasıyla oluşan panik havasında New York-Moskova biletleri 70 bin lira bandından satıldı. Aynı zamanda Avrupa'dan Türkiye 'ye bilet fiyatları 10 bin TL bandına kadar çıktı. Bizim bu dönemde sattığımız en yüksek bilet ise Belarus-İstanbul arası 20 bin liralık ekonomi bileti oldu. Çalıştığımız 600 havayolunun 300 binden fazla tarifeli seferi belirsiz süreli iptal edilmiş durumda. ABD, İngiltere ve Avrupa'dan Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlar Rusya, Ürdün, İsrail, Balkan ülkeleri üzerinden aktarmalı güzergahlar kullanarak Türkiye'ye ulaşabiliyor. Şu an için Türkiye 14 ülkeden gidiş-gelişlere izin vermiyor, fakat dönmek isteyen vatandaşlar bölgelerindeki konsolosluklara ulaşarak, özel düzenlenen seferlere katılıp Türkiye'de karantinaya girmeyi göze alarak Türkiye'ye dönebiliyor. Anlık olarak uçuşlar kısıtlanabildiği için biz de takip etmekte zorlanıyoruz. En iyi bilgi havayollarının web sitesinden alınabilir." dedi."Seyahat sektörünü zor günler bekliyor"Çoğu sektörde kriz geçici olsa da, turizm sektörü şu an gözüken 3 aylık olumsuz şekilde etkilendiğinin söyleyen Keskin, "Türkiye salgınla ile mücadelede kontrollü ve başarılı gitse de insanlar kolay kolay seyahat alışkanlıklarını kazanamayacak. Krizinin geldiğini 2 ay önceden görmüştük. Olası riskleri minimize etmek için en kötü senaryolara hazırlanıyorduk. Ne yazıkki salgın tüm dünyayı etkilemiş durumda fakat 2-3 ay için de durumun düzelmesini takribi 6 ay içerisinden eski duruma dönüleceğine dair olumlu düşünmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Koronavirüs bilgilendirme sayfası açıldıDorukcan Keskin, koronavirüs ile mücadelede tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye de birçok tedbir uyguladığını belirterek, "Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakalarının iyileşme göstermesi ve yeni vakaların çıkmaması için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Koronavirüs ile ilgili anlık veriler birçok kişi tarafından en çok merak edilenler arasında. Webookin.com olarak koronavirüs (kovid-19) bilgilendirme sayacımızla halkımızı bu konuda bilinçlendirmeye, işin ciddiyetini göstermeye ve virüsün etki ettiği nüfus yoğunluğunu anbean göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Yapılan bilgilendirmede; firma tarafından koronavirüs ile ilgili hazırlanan ve webookin.com/corona adresinde yer alan bilgilendirme sayfasında tüm dünyadaki koronavirüs vakalarının sayısal bilgisine erişilebiliyor. Vaka bilgilendirme sayfası, anlık gelişmeleri takip ederek kullanıcılara dünya üstündeki durumu ve istatistikleri göstermeyi amaçlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA