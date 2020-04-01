Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi

Koronavirüs salgınıyla ilgili insanları yanlış bilgilendiren paylaşımlara sosyal medya devleri yeni bir önlem aldı. Facebook ve Twitter ; Brezilya ve Venezuela liderleri başta olmak üzere bu önleme uymayan kişilerin paylaşımlarını hesaplarından sildi.

BREZİLYA LİDERİNDEN SITMA İLACI PAYLAŞIMI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "sıtma ilacının koronavirüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini" iddia eden bir videoyu Facebook'ta paylaştı. Facebook'un bir süre sonra kaldırdığı videoda Bolsonaro, Taguatinga sokaklarında dolaşarak Brezilyalılarla konuşuyor. Koronavirüsü ciddiye almadığı bilinen Bolsonaro, vatandaşlara aynı zamanda uzmanların sosyal mesafeyi koruma uyarılarına kulak asmamalarını öneriyor.

INSTAGRAM'DAN DA KALDIRILDI

Facebook, Bolsonaro'nun videosunu Instagram'dan da kaldırdı. BBC'ye yaptığı açıklamada da paylaşımın "topluma zarar vermeyen içerik standartlarına aykırı olduğunu" belirtti. Buzzfeed ve The Verge de sıtma ilacının koronavirüsü iyileştirdiği iddiası sebebiyle Bolsonaro'nun paylaşımını sildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, bazı kompleks ilaçların tedavide işe yaradığının görüldüğünü ancak henüz kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığını söylüyor. Sıtma ilacı ve içindeki klorokin maddesi, şu an virüs bulaşan insanlar üzerinde deneniyor ancak kanıtlanması ve teyit edilmesi zaman alacak.

VENEZUELA BAŞKANI'NDAN EVDE TEDAVİ YÖNTEMİ İDDİASI

Bir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Twitter'daki bir paylaşımı kaldırıldı. Bu paylaşımda, virüsü kapanların evde nasıl tedavi edileceğinin bilindiği iddia ediliyor ve bu yöntem anlatılıyordu.

YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞIMINA SAVAŞ AÇTILAR

İki sosyal medya platformu da dünya liderlerinin paylaşımlarına, yanlış olduğu açıkça kanıtlanmış olsa bile normalde müdahale etmiyor. Ancak şu an milyonlarca insanın kullandığı popüler sosyal medya platformları, pandemiyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için savaş başlatmış durumda. Twitter, yanlış tıbbi bilgilerle mücadele rehberini güncelledi, uluslararası kamu sağlığına aykırı paylaşımlara karşı harekete geçeceğini duyurdu. Facebook da insanlara fiziksel zarar verebileceğini düşündüğü paylaşımları ve yanlış bilgilendirmeleri, kimden gelirse gelsin silmeye başladı.