Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçiren gelen havayolu şirketleri ne durumda ?
Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs salgını, havayolu şirketlerini mali açıdan felce uğrattı
17.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:49
Dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan koronavirüs salgını, havayolu şirketlerini mali açıdan felce uğrattı. Uçuşların durma noktasına gelmesiyle mali açıdan zor günler geçiren hava yolu şirketlerindeki son durumu sizler için derledik.
Amerikan hava yol şirketleri devletten yardım bekliyor
ABD'de havayolu şirketleri, salı günü federal hükümetten kredi ve vergi kolaylığı talep etti.
Amerikan hava yol şirketleri devletten yardım bekliyor
ABD'de havayolu şirketleri, salı günü federal hükümetten kredi ve vergi kolaylığı talep etti.
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Kaynak: Euronews.com
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