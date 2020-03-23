Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.
23.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:27
Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ardahan 'daki camilerde yeni tip Koronavirüs (KOVID-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası camilerde dua edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Etiketler : Koronavirüs, Ali Erbaş, Ardahan, Güncel