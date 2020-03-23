Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için Karabük, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ki bütün camilerin hoparlöründen yatsı ezanı sonrası dua edildi.
23.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:32
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için Karabük , Sakarya , Kocaeli , Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın 'da ki bütün camilerin hoparlöründen yatsı ezanı sonrası dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceği duyurusunun ardından Karabük'te ki bütün camilerden dua sesleri yükseldi.
Camilerde, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin" diye dua edildi.
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Kaynak: AA