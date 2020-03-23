Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ağrı'daki camilerde yatsı ezanı sonrası salgının son bulması için dua edildi.
23.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:54
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ağrı 'daki camilerde yatsı ezanı sonrası salgının son bulması için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ağrı'daki camilerde yatsı ezanının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi.
Hacı Halis Ünsal Cami imamı, ezanın ardından caminin ses sisteminden dışarıya yaptığı duada, vatandaşların daha dikkatli olması ve evlerinde çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Vatandaşları dua etmeye davet eden cami imamı, yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Ağrı'daki camilerde yatsı ezanının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi.
Hacı Halis Ünsal Cami imamı, ezanın ardından caminin ses sisteminden dışarıya yaptığı duada, vatandaşların daha dikkatli olması ve evlerinde çıkmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Vatandaşları dua etmeye davet eden cami imamı, yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Ağrı, Güncel