Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının biran önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua anonsu yapıldı.
23.03.2020 21:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:01
Siirt 'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının biran önce son bulması için tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua anonsu yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı çağrısıyla ülkede bulunan tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua edildi.
Tarihi Siirt Ulu Camisi'nde, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah Devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" anonsu yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı çağrısıyla ülkede bulunan tüm camilerde yatsı ezanından sonra dua edildi.
Tarihi Siirt Ulu Camisi'nde, "Değerli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah Devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun" anonsu yapıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Siirt, Güncel