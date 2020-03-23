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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Camiden ezan okunması Vatandaşların balkon ve pencereden camiden okunan duaya eşlik etmesi Duaya eşlik eden vatandaşlardan Yasin Meşe ile röportaj YOZGAT( AA) - Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan vatandaşların, balkon ve pencerelerden dualar yükseldi.

23.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:11
Camiden ezan okunması
Vatandaşların balkon ve pencereden camiden okunan duaya eşlik etmesi
Duaya eşlik eden vatandaşlardan Yasin Meşe ile röportaj YOZGAT( AA) - Yozgat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan vatandaşların, balkon ve pencerelerden dualar yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için bugünden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtmesinin ardından, Yozgat'ta vatandaşlar yatsı ezanı sonrası balkon ve pencerelere çıkarak camide müezzinler tarafından edilen duaya eşlik etti.
Duaya eşlik eden vatandaşlardan Yasin Meşe, Diyanet İşleri Başkanlığının yatsı namazından sonra dua edileceğini bildirdiğini kendilerinin bu çağrıya eşlik edip dua ettiğini söyledi.
Meşe, "Ülkemizin biran önce koronavirüsten kurtulması herkesin normal hayatına dönmesi için biz de dua ettik. Bütün vatandaşlardan isteğimiz yetkililerin uyarılarına uysunlar ve evlerinden çıkmasınlar" dedi.
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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Kaynak: AA

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Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Yozgat, Güncel

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