Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tarihi Rüstempaşa Camisi'nde yatsı ezanından sonra koronovirüs salgının son bulması için dua edildi.
23.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:14
Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tarihi Rüstempaşa Camisi'nde yatsı ezanından sonra koronovirüs salgının son bulması için dua edildi.
Kaynak: AA
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Etiketler : Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel